Правоохранительными органами Мурманска уделяется недостаточно внимания вопросам полноты и достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений

Прокуратурой Октябрьского административного округа г. Мурманска обобщены результаты надзора за исполнением законов в сфере уголовно-правовой статистика за 4 месяца 2018 года. Анализ проведенной работы показал, что правоохранительными органами уделяется недостаточно внимания вопросам полноты и достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

Так, при проведении проверок деятельности правоохранительных органов Октябрьского административного округа г.Мурманска прокуратурой округа выявлено 423 нарушения, допущенных при учёте преступлений, а также при формировании форм федерального статистического наблюдения о работу органов следствия и дознания.

По инициативе прокуратуры Октябрьского округа г.Мурманска устранено 341 нарушение, связанное с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе с необоснованным отражением либо неотражением сведений о совершении преступлений в общественных местах, в том числе на улице (44), лицами, ранее совершавшими преступления (14), о сумме причиненного материального ущерба (21), о подразделениях и службах, выявивших преступление (11). В статистическом учете не были указаны сведения о размере установленного материального ущерба, причиненного преступлениями, на сумму более 3,7 млн рублей.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой Октябрьского административного округа г.Мурманска в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 11 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 27 должностных лиц, в том числе 4 руководителя.