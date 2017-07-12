Правоохранительными органами Мурманской области не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений

В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-июнь 2017 года. При проведении проверок в правоохранительных органах Мурманской области выявлено 4525 нарушений, допущенных при учёте преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 513 из которых связаны с нарушением сроков представления документов первичного учёта.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров устранено 3056 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе неотражением либо необоснованным отражением в статистических карточках и(или) статистической отчетности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (94), в общественных местах, в том числе на улицах (418), лицами, ранее совершавшими преступления (179), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (304), о сумме причиненного (64) и возмещенного (18) материального ущерба.

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, с учета в информационном центре УМВД России по Мурманской области снято 145 преступлений.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 235 актов прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 140 должностных лиц, в том числе 37 руководителей.