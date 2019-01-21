Правоохранительными органами региона не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений

В прокуратуре Мурманской области обобщены результаты надзора за исполнением законодательства в сфере уголовно-правовой статистики за январь-декабрь 2018 года. При проведении проверок в правоохранительных органах нашего региона выявлены 9752 нарушения, допущенных при учёте преступлений и формировании форм федерального статистического наблюдения о результатах следственной работы и дознания, рассмотрении сообщений о преступлении, 782 из которых связаны с нарушением сроков представления документов первичного учёта.

Анализ результатов работы показал, что правоохранительными органами не уделяется должного внимания вопросам достоверности социально-экономических и иных характеристик преступлений.

По инициативе прокуроров устранено 6898 нарушений, связанных с искажением сведений о преступлении и лице, его совершившем, в том числе неотражением либо необоснованным отражением в статистических карточках и(или) статистической отчётности сведений о совершении преступлений в состоянии алкогольного опьянения (168), в общественных местах, в том числе на улицах (837), лицами, ранее совершавшими преступления (353), о подразделениях, службах и правоохранительных органах, выявивших преступление (346), о сумме причиненного (203) и возмещенного (82) материального ущерба.

В связи с отменой прокурорами незаконных постановлений о возбуждении уголовного дела и об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, с учёта в информационном центре УМВД России по Мурманской области снято 245 преступлений.

В целях устранения нарушений закона прокурорами в адрес руководителей правоохранительных органов внесено 583 акта прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 354 должностных лица, в том числе 94 руководителя.

Принятые меры позволили обеспечить достоверность уголовно-правовой статистики в Мурманской области.