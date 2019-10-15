Православный крест и памятный знак установили на Терском берегу возле одного из старейших маяков гидрографической службы СФ

На Терском берегу Кольского полуострова возле одного из старейших маяков гидрографической службы Северного флота – Терско-Орловского – установлен православный крест и памятный знак. Мемориал увековечил память моряков, погибших в этом районе в 1872 и 1941 годах.

9 июня 1872 года в районе Терско-Орловского маяка при доставке материалов, необходимых для ремонта башни, затонул катер со шхуны «Самоед». В результате трагедии погибли 22 человека. Согласно историческим документам, двое из них были погребены в окрестностях маяка, однако точное расположение могил неизвестно.

Другая трагедия произошла в конце октября 1941 года. Сторожевой корабль СКР-70, находившийся в дозоре на линии маяк Терско-Орловский – банка Круглая Орловская, подорвался на мине. Весь экипаж судна, состоявший из 40 человек, погиб.

Как сообщает пресс-служба СФ, новый мемориал был создан в конце сентября участниками экспедиции «Память Российской Арктики – 2019» при содействии Северного флота, Русского географического общества и ряда других организаций. Главной целью экспедиции была установка креста на месте часовни, освященной в честь Архангела Гавриила, которая была разрушена около 40 лет назад. Кроме того, участники экспедиции провели мониторинг объектов культурного наследия в районе проведения работ и по маршруту следования. Также исследователи помогли представителям Гидрографической службы Северного флота и работникам Терско-Орловского маяка осуществить работы по консервации маяка и маячного городка, в связи с переводом маяка в автоматический режим работы.