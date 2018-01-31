Правовая неопределенность, или ММРП с 31 января 2018 года остаётся без причалов

Управляющий АО «Мурманскй морской рыбный порт» О. Креславский уведомил партнёров по работе о возможной приостановке оказания услуг на причалах с 31 января 2018 года.

Как указано в опубликованном уведомлении ММРП, 26 октября 2017 года межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области и Республике Карелия уведомило АО «ММРП» о досрочном расторжении 30 января 2018 года договора доверительного управления, в соответствии с которым общество управляет находящимся в федеральной собственности имуществом, в состав которого входят причалы северного и южного районов рыбного порта, причалы угольной базы и пирсы.

«Ввиду правовой неопределенности по дальнейшей эксплуатации федеральной собственности (причалов), с 31.01.2018 г. у АО «ММРП» прекратятся правовые основания по предоставлению причалов, осуществлению постановки судов к причалам порта, оказанию услуг судам у причалов и на акватории порта и других услуг, в которых задействованы причалы, а также право взимать соответствующие платежи за пользование причальной линией на реквизиты счета доверительного управляющего.

АО «ММРП» как оператор морского терминала, являющийся владельцем технологически взаимосвязанных объектов инфраструктуры Мурманского морского рыбного порта, гарантирует выполнение всего остального комплекса работ и услуг, а также услуг по перевалке грузов иным транспортом (не морским), за исключением выше поименованных», - говорится в сообщении стивидорной компании.