Правовое регулирование деятельности гидов-переводчиков и экскурсоводов обсудили на рабочем совещании в региональном парламенте

Мероприятие провёл комитет Мурманской областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. В обсуждении приняли участие депутаты регионального парламента Олег Найдёнов, Герман Иванов, Юрий Шадрин, представители профильных региональных министерств, туристических агентств, гиды-экскурсоводы.

Речь шла о проекте федерального закона, который внесёт изменения в отдельные законодательные акты РФ в целях совершенствовании правового регулирования деятельности экскурсоводов и гидов-переводчиков. Сейчас это отраслевое подразделение туристических услуг находится фактически вне правового поля. То есть гидами-переводчиками нередко работают без должной подготовки и документов неквалифицированные кадры, в том числе, иностранные граждане. Предлагаемые изменения в законодательстве позволят избежать ситуаций, когда из-за некомпетентности экскурсоводов, в частности, искажается история России. Кроме того, предлагается дополнительно обеспечить гарантиями и преимуществами при трудоустройстве на территории страны российских гидов.

Максим Белов подчеркнул, что при принятии любых законопроектов важно мнение той части населения, которой эти инициативы касаются. Профессиональное сообщество заполярных гидов-экскурсоводов выразило единодушное мнение, что концептуально такой закон нужен:

– Мы должны отрегулировать и повысить качество предоставляемых услуг и защитить интересы тех участников рынка, кто работает профессионально. Помимо принципов самой аккредитации, были озвучены и иные интересные инициативы. Например, организовать что-то вроде «мусорного депозита», когда группы туристов, отправляющиеся в лесные или горные походы, должны оставлять некий депозит и в случае возврата из этого похода с мусором, который они произвели, депозит будет возвращен обратно. Заслуживает внимания также идея о присвоении ряду дорог «туристического статуса», что могло бы подразумевать специальные требования по увеличенному количеству стояночных мест, туалетов, пунктов обогрева или аппаратов, для связи с экстренными службами.

В завершении рабочего совещания было отмечено, что озвученные предложения будут направлены в профильный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, а далее – в Государственную Думу.