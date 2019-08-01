Правовой ликбез избирателя проводит Алексей Круглин

Чуть больше месяца осталось до одного из важных политических событий этого года - единого дня голосования. 8 сентябре северянам предстоит выбирать депутатов в горсовет Мурманска, а так главу региона. Состоятся выборы и в некоторых муниципалитетах Мурманской области. О том, кто достоин занять эти места, решать придётся каждому самостоятельно, а мы хотим сегодня, 1 августа в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» обсудить правовые вопросы избирательного волеизъявления, рассказать, что делать, если в ходе выборов были замечены нарушения. Об этом нам расскажет прокурор в отставке Алексей Круглин.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.