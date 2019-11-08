Правовую культуру – молодёжи

10 ноября с 12 до 15 часов в центральном холле Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой пройдёт акция «Правовая культура – молодым».

Мероприятие организовано для пользователей 6-11-х классов и студентов с целью популяризации законов Российской Федерации и международных норм, защищающих права детей и молодёжи.

Вниманию участников будут предложены: обзор выставки и беседа, которые помогут молодым людям разобраться в источниках информации по данной теме. Викторина «Я молодой! Я знаю и защищаю свои права!» позволит проверить им свои знания в данной области.

Посетители получат возможность задать вопросы, которые их волнуют. Молодые люди оформят их на специальных карточках и разместят на арт-объекте, импровизированном колесе истории. Ответы на эти вопросы будут опубликованы с 18 по 24 ноября на сайте библиотеки в разделе Социально-правовой навигатор.

Всем участникам, задавшим вопросы, будут выданы сертификаты, а победители викторины получат призы.