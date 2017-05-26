Праздничная «волна» захлестнёт Териберку

3 июня в селе Териберка пройдёт областной праздник «Териберская волна», посвященный 79-летию образования Мурманской области. Этот праздник станет кульминационным мероприятием областной культурно-художественной акции «Славься, Мурманская область!». Гостей ждет насыщенная и интересная культурная программа, которые будут проходить на пяти площадках.

На центральной площади села развернутся ярмарка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного искусства и гастрономическая выставка-продажа продукции местных производителей и предприятий розничной торговли. Студенты учреждений среднего профессионального образования Мурманской области по кулинарному искусству на выставке «Вкус Арктики» удивят северян кулинарными изделиями и проведут мастер-классы.

В рамках праздника состоятся показательные выступления группы быстрого реагирования военнослужащих, клубов военно-исторической реконструкции, презентации традиционных саамских игр и проекта «Новая глава» (мобильная библиотека Териберка – Вардё). На молодежной дискотеке выступит группа «Колотый лед» из Мурманска.

Для маленьких гостей праздника Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и Мурманская областная детско-юношеская библиотека подготовили познавательно-развлекательную программу «Когда на планете хозяева дети», Мурманский областной театр кукол подарит детям спектакль «Королевские зайцы», а Мурманский областной краеведческий музей представит передвижную выставку «Притяжение Севера».

Мурманские автосалоны «Автомаркет» и «Форд Центр Мурманск» представят новинки внедорожников и проведут тест-драйв. Партнёр праздника «КолАтомЭнергоСбыт» проведёт акцию по замене старых ламп накаливания на новые светодиодные лампы.

Кульминацией праздника станет концерт «Славься, Мурманская область!», в котором примут участие хореографические, вокальные и фольклорные коллективы Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, Кольского, Кировского и Ловозерского районов. Концертная программа завершится грандиозным флеш-мобом и запуском шаров.