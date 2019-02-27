Праздничное открытие выставки «Волшебный мир чудес»

Праздничное открытие комплексной выставки состоится 28 февраля в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Мероприятие пройдёт на двух площадках: в отделе искусства и творчества, где выступят художественные коллективы со сказочными номерами и в секторе литературы на иностранных языках, где оформлена выставка.

Экспозиция будет посвящена зарубежным литературным юбилеям: писателям и произведениям, среди которых Альф Прёйсен, Ханну Мякиля, сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева», «Медвежонок Паддингтон» М. Бонда, «Волшебник Изумрудного города» А. Волкова.

Гостей мероприятия, учеников 3 «А» класса гимназии № 5, ожидает встреча с любимыми сказочными героями: Элли, которая прилетела в домике из далекого Канзаса, веселым Страшилой, милой Старушкой-с-чайную-ложку из Норвегии. Дети примут участие в викторинах, выполнят веселые задания, отгадают загадки.

Праздничное открытие пройдет в присутствии представителей Генерального Консульства Королевства Норвегия в г. Мурманске, Мурманского отделения Генерального Консульства Финляндии в Санкт-Петербурге.