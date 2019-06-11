Праздничные мероприятия, посвященные Дню России, пройдут во всех муниципалитетах Мурманской области

Яркий проект – этнофест «Пою мою Россию!» – организует в Мурманске Дом дружбы. Фестиваль начнётся 12 июня в 11.30 в сквере на улице Ленинградской. Концертную программу представят творческие коллективы и исполнители национально-культурных автономий и общественных объединений, фольклорных коллективов, клубов национальных культур Мурманской области. Перед гостями выступят народный самодеятельный коллектив «Театр саамских традиций «Эллманнт», ансамбль «Ткума» Еврейского благотворительного центра «Забота – «Сияние Хэсэда», хор казачьей песни «Северная станица» Русского национального культурного центра «Рябиновый край», ансамбль «Акатуй» Чувашского культурного общества «Чувашский край», хор украинской песни «Лелеки», исполнители Молдавского культурного центра «Флуераш» и многие другие. Будут работать интерактивные игровые площадки, выставки декоративно-прикладного творчества объединений «Дома дружбы», мастер-классы по саамскому рукоделью, обережной куклы «Северная берегиня» и молдавского весеннего амулета – мэрцишора. В 16.00 в Детской театральной школе (просп. Ленина, 16) жители Заполярья увидят выступление гостей из Петрозаводска – этнографического ансамбля российских немцев «Фольклорная тележка» («Folklorewagen»).

В центре Мурманска на площади Пять Углов с 12.00 будут работать праздничная ярмарка, детский городок, выставка вооружения, военной техники и продукции собственного производства УФСИН. Гостей праздника накормит полевая кухня. В 13 часов откроются площадки: спортивный проект «Родной двор – родной город», шатер «Караоке», уличный театр, игровая площадка «Я люблю тебя, Россия» и танцевальная игра «Just dance». В 15 часов торжественным маршем пройдут по проспекту Ленина учащиеся Мурманского филиала Нахимовского военно-морского училища и исполнение гимна училища на главной сцене праздника. В 15.30 у делового центра «Арктика» начнётся праздничный концерт с участием лучших творческих коллективов города.

В Коле в рамках празднования Дня России пройдёт традиционный XVIII фестиваль Полярного дня. Изюминка праздника – конкурс на лучшие стихи и прозу под общим названием «Послание Солнцу», посвященные символу фестиваля. В 13.00 начнётся слёт молодёжных движений, в котором участвуют певцы, танцоры и музыканты. С 14.30 будут проходить народное гуляние с выступлением лучших творческих коллективов района и области, игровая развлекательная программа. В 16.30 будут названы лучшие литературные произведения, посвященные Солнцу. Все мероприятия праздника будут проходить на площади Кольского районного центра культуры.

В Островном в Доме детского творчества состоится встреча «Россия – Родина моя!» и конкурс рисунков на асфальте «Пейзаж родного края».

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню России, в Оленегорске начнутся в 12.00. В Доме физкультуры состоится турнир по стритболу, в сквере «Надежда» пройдет народное гуляние, с концертной программой выступит коллектив «Россия молодая».

Праздничная концертная программа «Край родной, я тебя воспеваю!» в 13 часов развернётся в Ловозере на площадке перед Домом культуры.

В Ковдоре в 15.00 в рамках всероссийской акции «Мы – граждане России» волонтеры будут раздавать ленты «Российский триколор» и проведут викторину на знание истории России.

12 июня в ЗАТО Александровск будет насыщен яркими праздничными мероприятиями, которые пройдут во всех городах. По традиции в муниципалитете отметят сразу два праздника – День России и День молодёжи. Стартует праздник в Оленьей Губе. В 12.00 на спортивной площадке школы № 280 состоится спортивно-развлекательная программа «Россия, мы тобой гордимся!». В 13.00 на центральной площади столицы подводных сил Северного флота Гаджиево начнется концертная программа под названием «Россия – Родина моя!». В Полярном большая развлекательная программа пройдёт на площади Победы. Традиционно со сцены будут звучать музыкальные поздравления в исполнении участников художественной самодеятельности города. Для детей будет организована игровая площадка. Все желающие смогут принять участие в акции «Под флагом России», где поздравления с праздниками превратятся в красивый цветочный триколор. Также все желающие смогут принять участие во флэшмобе «Ну-ка, все вместе». День молодежи не обойдется без дискотеки. Старт мероприятиям будет дан в 14.00. В это же время развернется праздник в Снежногорске на площади им. В. Мурко. А начнётся он с масштабного молодёжного флэшмоба, участники которого исполнят гимн России. Самых юных россиян и их родителям организаторы приглашают принять участие в конкурсе рисунков на асфальте. А всех желающих – в лотерее удачи и розыгрыше призов. Дополнит городской праздник молодежная акция «Забей на вредные привычки».