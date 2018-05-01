Праздничным шествием и митингом отметили в Мурманской области День весны и труда

Сегодня в Мурманске состоялись традиционные шествие и митинг, посвящённые Дню весны и труда. В первомайской праздничной колонне демонстрантов по центральному проспекту столицы Заполярья прошли руководители Мурманского областного совета профессиональных союзов, правительства Мурманской области, областной думы, муниципалитета города-героя Мурманска. В торжествах также приняли участие представители норвежского профсоюза муниципальных работников. Кульминацией праздника стал митинг в сквере на улице Ленинградской.



К участникам митинга обратился председатель Мурманского облсовпрофа Александр Первухин. Он поздравили всех с праздником и пожелал достойной жизни и чистого мирного неба.



«Несмотря на усиление международного давления и экономические санкции, наша страна продолжает наращивать свой потенциал. С сегодняшнего дня минимальная заработная плата в стране приравнена к прожиточному минимуму. Это, безусловно, огромная профсоюзная победа. Ещё одной победой стало решение Конституционного суда о начислении процентных надбавок и районного коэффициента на минимальный размер оплаты труда», – напомнил Александр Первухин.



Первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин отметил, что в этот праздник мы чествуем людей труда, и это хороший повод с благодарностью вспомнить наших отцов и дедов, чей героический труд вдохнул жизнь в некогда пустынную заполярную тундру. Первый заместитель главы региона подчеркнул, что у Мурманской области хорошие перспективы развития, связанные с освоением арктических шельфовых месторждений. Уже видны очертания Мурманского транспортного узла.



«Сегодня правительство Мурманской области делает всё для поддержки различных категорий трудящихся. В нашем регионе в полном объёме исполнены «майские» указы Президента Владимира Путина. Мы следим за неукоснительным выполнением решений Конституционного суда и Президента, чтобы заработная плата была не меньше, а у нас в Мурманской области – значительно выше прожиточного минимума. Мы создаём новые рабочие места. Только за последний год благодаря Программе развития моногородов, которых у нас семь, нам удалось создать порядка 2,5 тысячи новых рабочих мест. У нас хорошее будущее, и мы можем смело смотреть в завтрашний день», – сказал Алексей Тюкавин.



Председатель областной думы Сергей Дубовой призвал исполнительную и законодательную власть, профсоюзы и общественные организации делать всё для того, чтобы каждый человек мог получить рабочее место и успешно трудился на благо нашей области и России.



«Если мы будем работать вместе – решим все трудные вопросы. Главная задача – рост экономики и развитие социальной сферы», – сказал председатель регионального парламента.



О необходимости привлекать молодежь в профсоюзы, пробуждать активность молодых в борьбе за права трудящихся говорила представитель норвежских профсоюзов из губернии Финнмарк Трине Амундсен.



Слова благодарности в адрес старшего поколения произнёс глава муниципального образования город Мурманск Дмитрий Филиппов.



«Ваше неравнодушие, трудолюбие, активная гражданская позиция являются примером для подрастающего поколения», – подчеркнул глава муниципалитета.



По предварительным оценкам, в праздничном шествии и митинге приняли участие свыше трех тысяч человек.