Праздничный концерт посвящают Дню работника культуры

22 марта в 14.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню работника культуры.

В этот день во Дворце культуры соберутся те, кто поет, танцует, сочиняет стихи и песни, ставит театральные спектакли, организует мероприятия, верно служит культуре, щедро отдавая свой талант и мастерство людям.

На главной сцене Кольского Заполярья состоится вручение Премии губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области», а главным подарком для северян станет концертная программа Праздничного хора Московского Данилова монастыря.