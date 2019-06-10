Праздничный концерт, посвященный Дню России, состоится в «Кировке»

В Мурманске 11 июня в 18.30 в областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова пройдёт праздничный концерт, посвященный Дню России.

В фойе зрительного зала перед началом концерта будут работать передвижная выставка «Мурманская область История и Современность» от Мурманского областного краеведческого музея и выставка книг участников Международных конкурсов детской рукописной книги, которую представит Мурманская областная детско-юношеская библиотека.

Зрителей поздравят лучшие творческие коллективы и исполнители Мурманской области заполярные ансамбли танца «Радость», «Сполохи», «Форсаж», «Имидж», хореографический коллектив «Престиж», ансамбль народной песни «Любава», ансамбль русских народных инструментов «Россия», ансамбли эстрадной песни «Вернисаж» и «Тоника», и вокально-инструментальный ансамбль «Белые медведи».