Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоится 22 февраля
22 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
В концертной программе примут участие: ансамбль «Пограничники Арктики» (Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району,г. Мурманск), Наталья Корнеева (в/ч 69273 12 Главного Управления МО РФ, г. Гаджиево), Александр Жидзик и Нагы Велиев (80-я арктическая отдельная мотострелковая бригада, в/ч 34667, с. Алакуртти), Богдан Нафиков (ученик 1 «Г» класса прогимназии №
Настоящим подарком для жителей Кольской столицы станут показательные выступления специальных подразделений Росгвардии по Мурманской области (ОМОН и СОБР).