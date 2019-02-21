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Мурманская область. Арктика21.02.19 09:30

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества, состоится 22 февраля

22 февраля в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова состоится праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.

В концертной программе примут участие: ансамбль «Пограничники Арктики» (Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району,г. Мурманск), Наталья Корнеева (в/ч 69273 12 Главного Управления МО РФ, г. Гаджиево), Александр Жидзик и Нагы Велиев (80-я арктическая отдельная мотострелковая бригада, в/ч 34667, с. Алакуртти), Богдан Нафиков (ученик 1 «Г» класса прогимназии № 61 г. Мурманска), вокальный ансамбль «Цветные сны» (г. Мурманск), ансамбль народной песни «Любава» (г. Мурманск), ансамбль солистов эстрадной песни «Все звезды» (г. Североморск),  ансамбль эстрадной песни «Тоника» (г. Североморск), ансамбль танца «Сполохи» (г. Мурманск), Роман Захарцев (в/ч 36097 п. Высокий Оленегорского района, г. Оленегорск) и Кирилл Иванов (УМВД России по Мурманской области, г. Мурманск).

Настоящим подарком для жителей Кольской столицы станут показательные выступления специальных подразделений Росгвардии по Мурманской области (ОМОН и СОБР).

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