Праздник «День улицы Юрьева» состоялся 27 мая в селе Ловозеро

Для гостей мероприятия была подготовлена увлекательная программа: товарищеский матч по волейболу, концертная и интерактивная программа, парад малышей, дворовые игры, аттракционы, конкурс «Мой дом самый, самый».

В рамках праздника состоялось открытие памятной доски Василию Юрьеву. Он был заслуженным оленеводом, бригадиром оленеводческой бригады Мурманской опытной оленеводческой станции, Героем Социалистического Труда, участником Великой Отечественной войны, бойцом-оленеводом транспортного батальона 14‑й армии Карельского фронта. Василий Николаевич воевал на Кандалакшском направлении и был награждён многими боевыми наградами.

Торжественную церемонию открыла заместитель главы администрации Ловозерского района Нина Иванова, отметив значимость увековечивания памяти Василия Юрьева. С приветственной речью выступили ведущий специалист по связям с общественностью ГОБУ «Центр народов Севера» Арина Шаборшина, а также председатель Ловозерского районного Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов с. Ловозера Николай Брылёв, саамский общественный деятель Нина Афанасьева, дочери Василия Николаевича Людмила Коломийцева и Светлана Плужникова.