«Праздник дзюдо» для Даниила Суворова, спортсмена из Мурманска, принёс победу

«Праздник дзюдо» собрал в столице Колымы более 300 спортсменов из 35 регионов России и зарубежья. В течение двух дней в магаданском спортивном комплексе «Колымский» проходили Всероссийский турнир по дзюдо среди юношей на приз компании «Модерн Машинери Фар Ист» и открытые областные соревнования.

Турнир собрал на татами более 150 спортсменов. Команды представили 29 регионов страны, а также гости из ближнего зарубежья – Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Луганска. Самые большие делегации борцов других регионов России приехали из Чукотского автономного округа и Сахалина. Что касается зарубежных гостей, то больше всего участников прибыло из Молдовы – шесть человек. Они представляли города Кишинев и Резина. На борцовский ковер вышли ребята от 11 до 14 лет.

Гостями соревнований стали судьи и тренеры самого высокого уровня. Были приглашены тренеры сборной команды России Евгений Кулдин и Жан-Пьер Жибер, а также судья олимпийской категории и главный судья соревнований Ольга Дмитриева.

Как сообщает комитет по физической культуре и спорту Мурманской области, за два дня соревнований болельщики увидели схватки 310 борцов. Турнир стал самым масштабным за его историю проведения в регионе. Высокий статус мероприятия позволил получить дзюдоистам звания кандидатов в мастера спорта. Победители получили медали, кубки и памятные призы.