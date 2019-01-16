Праздник Крещение Господне североморцы отметят традиционным купанием в проруби

Купание в честь праздника будет организовано в ночь с 18 на 19 января с 22.00 до 4.00 в Загородном парке ЗАТО г.Североморск (район моста через реку Ваенга).

Ледяная прорубь будет специально оборудована трапами с поручнями и местами для переодевания и обогрева граждан. На месте проведения для обеспечения безопасности будут дежурить экстренные службы.

К месту купаний и обратно жители ЗАТО добираются самостоятельно.

Принимая решение о купании в проруби, граждане должны трезво оценивать физическую подготовку и состояние здоровья свои и своих детей, советует администрация флотской столицы.

15 января, специалисты государственной инспекции по маломерным судам МЧС России замерили толщину льда на реке Ваенга.

- Она составила от 29 до 32 см, что по требованиям безопасности позволяет находиться на данном объекте, - рассказал начальник отдела ГО и ЧС администрации ЗАТО г.Североморск Алексей Боргомотов. - Выход к проруби оборудуют специальными мостками. Людей будут пускать малыми группами.

Традиционно рядом с иорданью расположатся палатки с обогревом, где желающие искупаться смогут переодеться. Кроме того, согреться в эту ночь можно будет у большого костра, который разведут на площади перед кафе. За безопасностью североморцев будут следить сотрудники полиции, МЧС и медицинские работники.