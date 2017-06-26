Праздник молодёжи состоялся на главной площади Мурманска

В День молодёжи в самом сердце заполярной столицы были организованы различные тематические и интерактивные площадки. В сквере на улице Ленинградской состоялся зажигательный фестиваль уличной культуры «Двигатель», а также соревнования по армреслингу и гиревому спорту.

Самые активные и спортивные горожане приняли участие в турнире по стритболу и Летнем кубке по уличному хоккею, совсем юные мурманчане посоревновались в проекте «Родной двор – родной город». Для всех желающих работали мастера по плетению косичек и нанесению аква-грима.

– День молодёжи – по-настоящему семейный праздник. Это ещё одно доказательство того, насколько в Мурманске разносторонняя и талантливая молодежь, а значит, у заполярной столицы есть будущее, – отметила заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова.

Праздник продолжился на площади Пять Углов. На главной городской сцене выступили самые популярные молодёжные коллективы Мурманска, а также гости из Финляндии - группа «The Youths».