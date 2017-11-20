Праздник плюшевого мишки в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке состоялся праздник плюшевого мишки, которым завершилась акция «Такие разные мишки живут в любимых книжках», продолжавшаяся со 2 октября по 19 ноября.

В акции приняли участие 70 читателей-дошкольников. За полтора месяца они прочитали 365 книг о медведях - героях сказок и приключенческих историй. Это русские народные и литературные сказки о мишках: Паддингтоне, Винни-Пухе, мишке Тэдди, Барни, Бруно, Бобо и других любимых персонажах.

Победителем акции стала Вера Остроумова (4 года). Она вместе с родителями прочитала 60 книг о медведях. Более 35 книг прочитали сестры Дарина и Карина Беляевы, братья Павел и Лев Доля. 11 ребят прочитали более 10 книг по теме. Победители получили сертификаты и памятные сувениры.

Все ребята, пришедшие поздравить плюшевого мишку с днем рождения, принесли подарки: поделки и рисунки, а также прочитали стихи, сказали мишке комплименты, рассказали о прочитанных книгах, отгадали все загадки и помогли вернуть портреты мишек в их любимые книжки. Детям понравились веселые музыкальные физкультминутки и подвижные игры «Разбуди медведя» и «Собери шишки для самовара любимого мишки».

В заключение праздника всех ждало сладкое угощение, любимый мультфильм «День варенья» и фото на память.