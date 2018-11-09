Праздник полуночи в детско-юношеской библиотеке

11 ноября в зале новой художественной литературы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки состоится Всероссийский праздник полуночи. Он целиком и полностью посвящён миру ночи Милы Нокс, который она так атмосферно описывает в своих книгах. Все это будет проходить в рамках сотрудничества с издательством «Росмэн» и серией подросткового фэнтези «Terra Incognita».

Всех фанатов «Макабра» будут ждать увлекательные игры, квесты и викторины, стр-р-р-рашно интересная «Своя игра», а также конкурсы с традиционными призами от издательства «Росмэн» и настольные игры!