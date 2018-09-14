Праздник русской тельняшки отметили в Беломорской военно-морской базе Северного флота

Командование Беломорской военно-морской базы Северного флота организовало праздник русской тельняшки для школьников, юнармейцев, участников военно-патриотических и исторических клубов города Северодвинска.

Как сообщает пресс-служба СФ, в ходе проведения праздника были проведены танцевально-песенный, художественный и спортивный этапы и викторины.

Участники восьми команд под руководством шефов из воинских частей Северодвинского гарнизона показали свои способности, навыки, умения и знания, а также проявили талант в художественных и песенных конкурсах.

Силу, быстроту и выносливость юные северодвинцы продемонстрировали во время выполнения спортивных заданий.

Победу одержала команда юнармейского отряда школы №13.

Призерам и участникам были вручены грамоты и сладкие призы.