Праздник Севера был и остаётся ярким спортивным событием Заполярья - Сергей Дубовой

Глава регионального парламента Сергей Дубовой вчера принял участие в торжественном открытии 85-го международного традиционного Праздника Севера и 59-го Праздника Севера учащихся. Церемония с участием знаменитых представителей отечественного спорта, зарубежных гостей, ветеранов спорта и северян прошла в Ледовом дворце Мурманска.

- Сегодня мы даём старт яркому спортивному событию, которое по праву стало брэндом Заполярного края, - отметил в своем приветствии председатель Думы. - Праздник Севера проверен временем - в этом году он проводится в 85-й раз. Мы всегда ждём его с нетерпением. Ведь, невзирая на любую погоду, в наш заполярный край приходят «жаркие дни», наполненные азартом соревнований, дружелюбным духом и традиционным северным радушием. Полярная олимпиада объединяет представителей разных регионов, стран и самых разных поколений. Словом, всех, у кого есть интерес к физической активности, позитивному образу жизни. Особенно это значимо для молодёжи.

Сергей Дубовой поздравил всех с открытием Полярной олимпиады и пожелал новых побед и незабываемых впечатлений от праздника.