Праздник Севера: около сотни стреляющих лыжников приняли участие в соревнованиях по биатлону

В мурманской Долине Уюта прошли соревнования по биатлону 84-го традиционного Праздника Севера. В них приняли участие около сотни юных и взрослых стреляющих лыжников. С хозяевами состязаний соперничали гости из Санкт-Петербурга, Московской области, Карелии, а также Беларуси.

Сначала атлеты разыграли медали в спринте. У мужчин на 10-километровке с двумя огневыми рубежами победу одержал питерский спортсмен Алексей Аджигитов. Его время на дистанции составило 28 минут 47,5 секунды. Второй результат показал мурманчанин Сергей Карякин – 29.29,7. Третий – еще один представитель города на Неве Владислав Новосёлов – 29.59,6.

У женщин на дистанции 7,5 километра золотую медаль завоевала Ирина Полонская из Петрозаводска – 25.26,3. Серебряным призером стала Ольга Печёнкина – 25.27,8. Бронзовым – Елизавета Доронина из Северной столицы – 26.38,9.

У юниоров первенствовали петербуржец Илья Додонов и хозяйка снежных трасс Лия Усманова. У юношей и девушек – мурманчанин Константин Сушков и петрозаводчанка Ольга Смолякова.

В мужской гонке преследования на дистанции 12,5 километра с четырьмя огневыми рубежами не оказалось равных Карякину – 40.09,4. Вслед за ним финишировал Аджигитов – 41.14,0. Третьим пересек заветную черту Новосёлов – 44.30,6.

У прекрасной половины человечества на высшую ступень пьедестала почета взошла Полонская – 47.34,8. «Серебро» досталось Печёнкиной – 51.35,4. «Бронза» – Дорониной – 53.17,1.

У юниоров вне конкуренции были Евгений Фадеев из Санкт-Петербурга и Усманова. У юношей и девушек – хозяин соревнований Алексей Мельников и Алина Козырева из столицы Карелии.