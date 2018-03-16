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Мурманская область. Арктика16.03.18 13:00

Праздник Севера: спортсмены выходят на старты досрочно

Церемония открытия 84-го Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся состоится 24 марта. Однако некоторые соревнования пройдут вне официального календаря.

В мурманской Долине Уюта в рамках малой Полярной олимпиады уже вступили в борьбу за медали юные лыжники из девяти регионов страны. Заключительный старт у них состоится в субботу 17 марта в 11 часов. Награждение победителей и призеров – в 14.30.

Там же в Долине Уюта будут состязаться любители скандинавской ходьбы. Соревнования соберут около сотни участников из разных уголков Кольского Заполярья, а также Москвы, Санкт-Петербурга и Польши – эту страну представит обладатель Кубка Европы Богдан Томалла. В субботу 17 марта соревнования начнутся в 16.50. Церемония награждения состоится в этот день в 19.30. В воскресенье спортсмены выйдут на старт в 12.00. Награждать победителей и призеров будут в 15.30.

А в Мончегорске соберутся любители зимнего виндсёрфинга. Они будут соревноваться на заснеженном льду озера Имандра. В рамках Полярной олимпиады они разыграют медали чемпионата России. В стартах примут участие более сотни спортсменов из разных уголков страны. С 21 по 23 марта они будут оспаривать медали в дисциплине курс-рейс, а 24 марта – в 100-километровом марафоне. Старт гонок в мончегорском яхт-клубе в 11.00.

С 21 по 23 марта в Кольском районе пройдут состязания по сноукайтингу. Место для гонок станет известно за день до стартов. Все будет зависеть от того, насколько ветреной будет погода. Планируется рассмотреть три варианта: тундра близ Титовки или Териберки, или Верхнетуломское водохранилище. В субботу, 24 марта, сноукайтеры приедут в Мончегорск для участия вместе с любителями зимнего виндсерфинга в марафоне.

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