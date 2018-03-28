Праздник Севера: в мурманской Долине Уюта стартовали соревнования по лыжным гонкам

В мурманской Долине Уюта стартовали соревнования по лыжным гонкам 84-го международного Праздника Севера. Их участниками стали более ста пятидесяти спортсменов из 18 регионов России, а также команда Белоруссии. Покорять дистанцию они отправились с черными ленточками на груди в память о погибших при пожаре в торговом центре в Кемерово.

Сегодня состоялись гонки классическим стилем. Женщины преодолели 10-километровку. Золотую медаль завоевала показавшая наилучший результат гостья из братской республики Полина Сероносова – 33 минуты 7,6 секунды. Серебряным призером стала мончегорка Анастасия Власова – 33.35,6. Бронзовым – еще одна белорусская лыжница – Валентина Каминская – 34.25,6.

У мужчин на 15-километровке первенствовал мурманчанин Григорий Десятник – 44.33,8. На вторую ступень пьедестала почета взошел Василий Соснин из Северодвинска – 44.59,0. На третью – Александр Филиппов из Якутии – 45.06,1.

Завтра, 29 марта, участники разыграют награды в гонках свободным стилем. Сильный пол будет состязаться на 10-километровой дистанции, прекрасная половина человечества – на 5-километровой. Старт в 10.00.