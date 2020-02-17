Праздник спорта во дворе

В минувшее воскресенье на спортивной площадке у дома № 10 по улице Маклакова состоялось открытие нового сезона проекта «Родной двор – родной город». Позаниматься спортом на свежем воздухе пришли юные жители Восточного микрорайона и их родители. Разделившись на несколько команд, они выполняли задания аниматоров, разработанные специально для уличных соревнований.

– Главная цель проекта — возрождение дворового спорта, чтобы мурманчане выходили на улицу и не стеснялись заниматься на свежем воздухе, – отметила депутат Совета депутатов города Мурманска Ирина Андреева. – Особенно такие активные прогулки полезны юным мурманчанам после долгой полярной ночи.

Дворовые соревнования проводятся на обновленных спортплощадках Мурманска по воскресеньям. В них могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и уровня подготовки.

К слову, за последние годы в областном центре построены 164 спортивные и детские площадки с искусственным всепогодным покрытием и тренажерами на базе школ и гимназий, во дворах и скверах во всех округах города.

По результатам командных состязаний определяются лучшие участники мероприятия и награждаются призами. Рекордсмены, показавшие лучшие результаты по итогам спортивного сезона, будут также награждены призами и дипломами.