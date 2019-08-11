Праздник тех, кто строит порт - 11 августа в Российской Федерации отмечают День строителя

Денис Налетов работает в отделе гидротехнических инженерных сооружений и капитального строительства АО «Мурманский морской торговый порт» с 2008 года. До этого окончил Санкт-Петербургский государственный университет водных коммуникаций по специальности «Гидротехническое строительство». Даже с учётом более чем десятилетнего опыта работы в порту называет себя одним из самых молодых инженеров-строителей предприятия.

«Я пришёл в очень крепкий и очень хороший коллектив, который сохраняется до сих пор. Его костяк - профессионалы своего дела: инженеры-строители, конструкторы, сметчики, плановики. Они являются хранителями наших строительно-портовских традиций, главная из которых – ответственность за свой труд», - рассказывает Денис Васильевич.

Причалы, швартовые сооружения, берегоукрепления, закрытые и открытие склады, автомобильные и железнодорожные подъездные пути, здания и сооружения - это та инфраструктура, которую создают и поддерживают строители АО «Мурманский морской торговый порт». Она в прямом смысле является основой, фундаментом работы крупнейшей стивидорной компании Арктической зоны Российской Федерации. Благодаря строителям порта, на протяжении более чем вековой истории предприятия обеспечивается надежная граница, по которой соприкасаются суровые воды Баренцева моря и каменистые берега Кольского полуострова.

«Когда мы стоим на причале, то не всегда задумываемся, насколько сложная техническая конструкция скрыта внутри. Наши предшественники заложили хорошую основу причальным сооружениям, которые надежно работают десятилетиями. Но морская стихия и время берут свое, и наша задача – внимательно следить за их состоянием и обновлять их. Мы ориентируемся на опыт наших коллег в портах по всему миру и внедряем прогрессивные технологии, которые будут работать в условиях Севера», - подчеркивает Денис Васильевич.

Один из таких примеров - установка со стороны моря грунтовых анкеров, специальных стяжек для укрепления шпунтовых стенок причалов порта. Эти работы не просто повышают надежность строительных конструкций, но и позволят проводить их, не выводя причалы из эксплуатации. Или строительство уникальных пылеветрозащитных экранов по периметру промышленной площадки порта, аналогов которым нет ни в одном порту России. Все это делают работники Мурманского морского торгового порта.

Более века назад первые строители пришли на берег Кольского залива и начали возведение Мурманского морского торгового порта. Их дело продолжаются уже в XXI веке. Порт развивается, идет вперед, реализует уникальные проекты. Работы у строителей АО «Мурманский морской торговый порт» много. А во второе воскресенье августа у них праздник – День строителя. Мы от души поздравляем наших коллег. Выражаем искреннее уважение к их труду, качеству выполняемых работ. Желаем здоровья, семейного благополучия и, конечно же, новых строительных объектов!