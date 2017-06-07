Праздник «Ура, каникулы!» провели на велосипедах

6 июня на открытом хоккейном корте города атомщиков состоялся детский спортивный праздник «Ура, каникулы!»

Хорошая погода и весёлая музыка стали прекрасным сопровождением праздника. В соревнованиях приняли участие 72 юных спортсмена в возрасте от 3 до 12 лет. В программе праздника прошли соревнования на личных велосипедах.

В результате победителями в своих возрастных группах стали: Пётр Аверин, Юлия Хижняк, Фёдор Аверин, Дарья Китаева, Иван Фоменко, Матвей Давыдов, Елизавета Лывина, Серафим Жаворонков, Полина Кухта.

Победители и призёры соревнований были награждены грамотами, медалями и подарками, а все участники праздника получили сладкие призы.