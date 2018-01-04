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Мурманская область. Арктика04.01.18 10:00

Праздники - тревожная пора

Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», 3 января в 23.20 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме по адресу: г.Ковдор, ул. Школьная, 3. В результате пожара в подвале обгорели деревянные хозяйственные постройки, строительные материалы, бытовые отходы, дрова.

Спасено 5 человек. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение - 12 человек личного состава, 3 единицы спецтехники.

А 4 января в 1.36 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме по адресу: п.Мурмаши, ул. Энергетиков, 14. В результате пожара подгорело кресло. На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения.

Пожарная обстановка в Мурманской области в первые праздничные дни стала основной темой видеокомментария заместителя начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы, полковника внутренней службы Алексея Панкратова, который отмечает, что на территории региона уже произошло 8 пожаров, что на 33%: больше, чем за такой же период прошлого года.

 

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Роман
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