Предложен способ оптимизации морских перевозок в Арктике

Как следует из сообщения ООО «Оборонлогистика», генеральный директор предприятия Антон Филатов представил предложения по улучшению арктических перевозок. В частности, он отметил, что совмещение грузов от различных заказчиков на одних судах требует координации и увеличивает прибыль судовладельцев. Кроме того, отсутствие портовой инфраструктуры на островах, необходимость распаузки и использования рейдовых плавсредств, требует увеличения состава флота этого типа.

Для внедрения нового оборудования и технологий в сфере транспортной инфраструктуры при участии «Оборонлогистики» создан ситуационный логистический центр управления морскими операциями в Арктической зоне России, добавил Филатов.