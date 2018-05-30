Предложения и пожелания муниципалитетов постараются учесть

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации под председательством Михаила Антропова. Как «Арктик-ТВ» уже сообщало, депутаты обсудили и рекомендовали принять региональной Думе во втором чтении и окончательной редакции законопроект, вносящий изменения в региональные законы «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области».

Документом предлагается передать на муниципальный уровень полномочия по организации транспортного обслуживания и тарифного регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования.

- Муниципалитеты направили свои предложения о том, каким видят новый закон. Мы постарались учесть их мнения и пожелания. Будем держать ситуацию на контроле, - отметил Михаил Антропов.

Парламентарии также рассмотрели изменения в региональный закон «О Дорожном фонде Мурманской области». Документом предлагается дополнить источники формирования бюджетных ассигнований Дорожного фонда доходами от возврата из бюджетов муниципальных образований остатков неизрасходованных средств, имеющих целевое назначение прошлых лет.

Как прозвучало, данные средства предлагается возвращать в Дорожной фонд и направлять их на мероприятия по ремонту дорожной сети региона.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.