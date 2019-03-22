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Мурманская область. Арктика22.03.19 16:25

Предложения Мурманской области по совершенствованию законодательства в сфере обращения с отходами представлены на межведомственном круглом столе в Москве

Сегодня заместитель губернатора Евгений Никора принимает участие в работе IX межведомственного круглого стола по координации взаимодействия федеральных органов власти, органов власти субъектов РФ и бизнеса в области обращения с отходами «Масштабный запуск реформы обращения с ТКО: пути решения возникших проблем». Форум проходит в Москве под эгидой ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна», а также центра профессионального образования «Парадигма».

В рамках круглого стола обсуждаются различные аспекты регулирования обращения с отходами, в том числе планируемые изменения в законодательстве.

Евгений Никора озвучил предложения Мурманской области по совершенствованию нормативной базы в данной сфере, в частности – необходимость внесения ряда существенных изменений в Федеральный закон «Об обращении с отходами производства и потребления» в целях оптимизации системы обращения с отходами.

Особое внимание заместитель губернатора уделил вопросу пересмотра существующей законодательной нормы, определяющей расчет объема коммунальной услуги по обращению с ТКО при отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан с учетом количества собственников такого помещения.

Напомним, с 1 января 2019 года наш регион перешел на новую систему обращения с отходами: созданы и эксплуатируются современные мусоросортировочный комплекс и полигон ТКО, а также мусороперегрузочные станции, региональный оператор (АО «Управление отходами») приступил к выполнению своих обязанностей в полном объеме.

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Последние комментарии

Висарион
21.03.19 20:41
Что-то не вижу скорби на лицах мурманчан по поводу ухода Ковтун и огромной радости от путинского назначенца - одна усталость в глазах.
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Д.О. Вернер
21.03.19 17:32
Т.е. о проблемах ЖКХ в нашем доме можно писать ему по адресу https://www.facebook.com/a.v.chibis? Всё, пошёл регистрировать на Фейсбуке тЁщЮ... : )
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Д.О. Вернер
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А почему такое название? Должно быть так: "Перевал СОВЕТСКОЙ воинской славы"! https://tass.ru/obschestvo/6044553
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