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Мурманская область. Арктика17.01.20 17:20

Предложения по формированию участков для любительского лова краба в прибрежной зоне Баренцева моря принимаются до 25 января

Организацию любительского лова камчатского краба в Баренцевом море обсудили на совещании, которое провел губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Открывая рабочую встречу, глава региона напомнил, что в конце 2019 года распоряжением правительства России определен перечень районов для любительской добычи краба в прибрежной зоне Баренцева моря. Решение этого вопроса позволит повысить туристическую привлекательность региона, будет способствовать притоку инвестиций и развитию малого и среднего бизнеса.

«Мы добились соответствующих решений от федерального правительства. Любительский лов краба имеет большой потенциал и интерес со стороны туристов и местных жителей, но для тех населенных пунктов, где участки будут созданы, это должно стать дополнительной «точкой роста», – сказал губернатор.

В целях организации любительского лова камчатского краба в водах Баренцева моря правительством Мурманской области подготовлены проекты рыболовных участков. К рассмотрению предложено шесть РЛУ: на мысе Святой Нос в районе ЗАТО г. Островной, в районе Кольского залива, в районе губы Печенга, в юго-восточной части полуострова Рыбачий и два участка в районе поселка Териберка.

Как доложил вице-губернатор Дмитрий Филиппов, при выборе участков учитывалось мнение общественности и глав муниципальных образований. Акцент был сделан на туристический потенциал населенных пунктов, места, пользующиеся большой популярностью у рыбаков-любителей, и возможность эффективного контроля соблюдения правил любительского лова водных биоресурсов.

«Наша задача – максимально быстро провести все необходимые мероприятия, подготовить инфраструктуру и сделать так, чтобы в следующем году любительский вылов краба на территории региона был официально разрешен», - подчеркнул заместитель губернатора.

Ознакомиться с проектом планируемых участков для любительского лова краба можно на сайте ведомства.

Предложения по формированию новых или изменению предлагаемых участков принимаются до 25 января в Министерстве инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области по электронной почте dolgolevec@gov-murman.ru и по телефону 8 (8152) 48-69-18 – Долголевец Андрей Иванович, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.

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