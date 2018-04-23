КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ ЗАВОДИТ ДЕЛО НА ВЕСНУАЗБУКА ЖКХ: Вероника Трофимова рассказывает о капитальном ремонте особых мурманских домов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика23.04.18 17:15

Предложения правительства Мурманской области о льготах для береговых предприятий рыбообработки были представлены на профильном совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун напомнила о важном событии прошедшей недели – рабочей поездке в регион председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Основной темой визита стала береговая рыбопереработка и её перспективы в условиях меняющегося законодательства. Премьер-министр осмотрел рыбофабрику «Полярное море +» и провёл совещание по этой теме.

Глава региона отметила, что в ходе совещания до главы правительства, руководства Минсельхоза и Росрыболовства была доведена точка зрения правительства Мурманской области на ситуацию. Она заключается в том, что, с одной стороны, введение с 2019 года для рыбаков-«прибрежников» повышающих коэффициентов на квоты, а также обязанности доставлять рыбу на берег исключительно в живом либо охлажденном виде станет стимулом для развития береговой переработки. Однако, с другой стороны, объем квот текущего года и условия распределения инвестквот через аукцион на понижение создают ситуацию, когда новые фабрики могут недополучить сырьё. Результатом этого может стать повышенный спрос на сырьё, жёсткая конкурентная борьба и, как следствие, выдавливание из бизнеса малых и средних предприятий, производящих продукцию для внутреннего рынка региона и страны.

«Мы предложили ввести ряд льгот для береговых предприятий рыбопереработки. Кроме того, предложили использовать образовательный потенциал Мурманской области для восполнения дефицита квалифицированных специалистов – технологов и наладчиков оборудования рыбопереработки. Надеюсь, что наши предложения были услышаны и будут использованы в дальнейшем», – подчеркнула Марина Ковтун.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 436 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире04:00«Школа выживания от одинокой женщины с тремя детьми в условиях кризиса». Художественный сериал (12+)04:30Новости. Информационная программа.04:55«Главные люди». Ток-шоу (6+)
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 23 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика