Предложения правительства Мурманской области о льготах для береговых предприятий рыбообработки были представлены на профильном совещании у председателя правительства РФ Дмитрия Медведева

На сегодняшнем оперативном совещании в правительстве Мурманской области губернатор Марина Ковтун напомнила о важном событии прошедшей недели – рабочей поездке в регион председателя правительства РФ Дмитрия Медведева. Основной темой визита стала береговая рыбопереработка и её перспективы в условиях меняющегося законодательства. Премьер-министр осмотрел рыбофабрику «Полярное море +» и провёл совещание по этой теме.



Глава региона отметила, что в ходе совещания до главы правительства, руководства Минсельхоза и Росрыболовства была доведена точка зрения правительства Мурманской области на ситуацию. Она заключается в том, что, с одной стороны, введение с 2019 года для рыбаков-«прибрежников» повышающих коэффициентов на квоты, а также обязанности доставлять рыбу на берег исключительно в живом либо охлажденном виде станет стимулом для развития береговой переработки. Однако, с другой стороны, объем квот текущего года и условия распределения инвестквот через аукцион на понижение создают ситуацию, когда новые фабрики могут недополучить сырьё. Результатом этого может стать повышенный спрос на сырьё, жёсткая конкурентная борьба и, как следствие, выдавливание из бизнеса малых и средних предприятий, производящих продукцию для внутреннего рынка региона и страны.



«Мы предложили ввести ряд льгот для береговых предприятий рыбопереработки. Кроме того, предложили использовать образовательный потенциал Мурманской области для восполнения дефицита квалифицированных специалистов – технологов и наладчиков оборудования рыбопереработки. Надеюсь, что наши предложения были услышаны и будут использованы в дальнейшем», – подчеркнула Марина Ковтун.