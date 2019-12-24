Предновогодние мелодии прозвучат в «Jazz & Blues Cafe»

Завтра, 25 декабря, состоится последняя встреча в «Jazz & Blues Cafe» в 2019 году. На сцене клуба «Ледокол» отеля «Park Inn by Radisson Полярные Зори» соберутся многие мурманские музыканты, чтобы попрощаться со старым годом и встретить Новый 2020 год!

Необычным новогодним сюрпризом будет выступление «DOODY BAND» под управлением Сергея Дудецкого, который представит программу «Disney Hits». В джазовой и блюзовой интерпретации прозвучат композиции из самых крутых и любимых мультсериалов («Chip & Dale», «Тимон и Пумба», «Утиные истории» и другие) и полнометражных произведений («Русалочка», «Аладдин», «Король Лев»), которые все помнят и любят.

Новогодний дресс-код будет поощрен бокалом ароматного горячего новогоднего напитка, обещают организаторы вечеринки.