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Мурманская область. Арктика29.05.17 16:26

Предоплата вышла боком

Обманным путем мошенники похитили у мурманчанина около 440 тысяч рублей. В отдел полиции № 1 УМВД России по г.Мурманску с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний житель областного центра.

Мужчина пояснил полицейским, что на сайте в сети Интернет нашел объявление о продаже квадроцикла. В телефонном разговоре «продавец» пояснил, что желающих приобрести технику много и поэтому убедил северянин перевести оплату. Деньги в сумме 437 тысяч рублей мужчина перевел на указанный расчётный счёт.  Когда потерпевший позвонил вновь для того, чтобы забрать квадроцикл, телефон «продавца» был постоянно выключен. Поняв, что стал жертвой мошенников, северянин обратился за помощью в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

 

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