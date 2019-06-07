Предпенсионер, имеющий криминальный опыт, ограбил мурманский магазин

В Мурманске полицейскими по «горячим следам» раскрыто разбойное нападение на магазин.

Поздно вечером 6 июня в дежурную часть отдела полиции Мурманска поступило сообщение о хищении денежных средств из кассы магазина. Сотрудники следственно-оперативной группы незамедлительно выехали на место происшествия.

Опросив продавца, полицейские выяснили, что в помещение торговой точки, расположенной по ул. Александра Невского, зашёл мужчина. Злоумышленник достал нож и потребовал у женщины под угрозой его применения всю выручку. Опасаясь за свои жизнь и здоровье, потерпевшая передала подозреваемому имеющуюся наличность в сумме около 2 тысяч рублей.

Оперативники изъяли следы, оставленные злоумышленником, а также просмотрели записи камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, и составили ориентировку для наружных нарядов полиции.

Спустя непродолжительное время был выявлен и доставлен в отдел полиции неработающий 61-летний житель областного центра. Установлено, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу и причинение тяжкого вреда здоровью.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК России (разбой). Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.