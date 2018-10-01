Предпенсионники добавили забот службам занятости

С 1 октября работодатели и службы занятости начнут регулярно предоставлять в Роструд информацию о людях предпенсионного возраста. Первые - о том, сколько таких человек трудятся на их предприятиях. Вторые - как им помогли найти себя на рынке труда, если люди остались без работы. Требование собирать такую статистику содержится в письме Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) от 25 июля, которое сегодня вступает в силу.

Сведения от работодателей о численности работников организаций, не являющихся пенсионерами, должны будут подаваться в Роструд ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным. Данные служб занятости о мерах по содействию занятости людей предпенсионного возраста будут предоставлять ежемесячно, тоже до 15 числа месяца, следующего за отчётным.

Как пояснили «Российской газете» в Роструде, защите интересов работников старших возрастов сейчас уделяется особое внимание.

В октябре в регионах и муниципалитетах создадут специальные комиссии, которые будут работать с предприятиями, где трудятся люди предпенсионного возраста. Их задача - выяснять перспективы этих работников, кто из них может остаться трудиться на предприятиях, кто нет, какие рабочие места для них есть в муниципалитете, районе или регионе.

Работа по сбору информации уже началась. В середине сентября Роструд передал в службы занятости списки предприятий со всей России, где работают люди предпенсионного возраста, чтобы следить за соблюдением их прав. Всего в списке 343 тысячи организаций. Все они распределены по регионам, чтобы адресную работу с предпенсионерами можно было начать уже сегодня. Вычислить группы риска, предложить им в случае необходимости возможность переучиться и найти новую работу.

Службы занятости и сейчас переобучают людей старшего возраста, помогают им в трудоустройстве. В разных регионах им предлагают повысить квалификацию или получить новые трудовые навыки по 25-120 профессиям (в зависимости от региона). Оплату за обучение берут на себя службы занятости.