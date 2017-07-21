Ракетоопасные направления и воздушно-космическое пространство над Арктикой прикроет новая РЛС под МурманскомРоссия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика21.07.17 13:17

Предприимчивая парочка из Мончегорска хотела нажиться на субсидиях по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из региональных коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении выплат (субсидий) с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, подозреваемый, 1980 года рождения, занимая служебное положение директора, из корыстных побуждений, с целью обеспечения получения для себя и своей супруги денежной субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, изготовил поддельные справки о размерах заработной платы, которые удостоверил печатью организации. Женщина, не подозревая о преступных намерениях своего супруга, предоставила вышеуказанные справки в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» с заявлениями о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму более 40 тысяч рублей.

На основании решения о предоставлении субсидий из средств бюджета, супруге подозреваемого были незаконного переведены указанные денежные средства, тем самым был причинён материальный ущерб бюджету Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПроизводительность труда в России отстает на 27% от среднемировых показателей
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПроцесс пошёл!
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 322 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Последние комментарии

Мария Николаевна
21.07.17 12:36
Хорошо бы, еcли журналисты поднимут вопрос о наличии и работе очистных сооружений в Териберке, а то всех туда зазывают, а срут, извините за такое грубое слово, как при царе Горохе.
Комментарий к новости:«Фронтовики» собираются ликвидировать «вечную» свалку в Териберке к маю 2018 года
Kirill
21.07.17 10:30
Покой нам только снится, бряцание оружием усиливается, но правых и виноватых нам не найти
Комментарий к новости:Основы госполитики РФ в военно-морской деятельности до 2030 года помогут России противостоять стремлению США и их союзников к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике
ОднаИзМногих
20.07.17 16:06
О том, что реальная жизнь в нашей стране не соответствует картинке из телевизора, говорят данные Росстата, который сообщает, что за первые 5 месяцев 2017 года смертность в нашей стране заметно превыси
Комментарий к новости:Россия вошла в топ-5 худших стран для пенсионеров!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире16:25«Великаны возвращаются». Документальный фильм (6+)16:40«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:55«Дом образцового содержания». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на овощи пошли вниз-PRO ВалютуКурс евро подскочил почти на 66 копеек, а доллара упал почти на 15 копеек-PRO ЭнергетикуБолее 5,5 млрд кВтч электроэнергии передано по сетям Колэнерго в первом полугодии 2017 года-PRO ЖКХГОУП «Мурманскводоканал» «тонет» в море судебных разбирательств с должниками-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?-PRO ЗаконыЗа качеством рыбной продукции присмотрят Роспотребнадзор с Россельхознадзором
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения
Яндекс.Метрика