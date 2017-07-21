Предприимчивая парочка из Мончегорска хотела нажиться на субсидиях по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Следственным отделом по городу Мончегорск следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из региональных коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159.2 УК РФ (хищение денежных средств при получении выплат (субсидий) с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, подозреваемый, 1980 года рождения, занимая служебное положение директора, из корыстных побуждений, с целью обеспечения получения для себя и своей супруги денежной субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, изготовил поддельные справки о размерах заработной платы, которые удостоверил печатью организации. Женщина, не подозревая о преступных намерениях своего супруга, предоставила вышеуказанные справки в ГОКУ «Мончегорский межрайонный центр социальной поддержки населения» с заявлениями о предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на сумму более 40 тысяч рублей.

На основании решения о предоставлении субсидий из средств бюджета, супруге подозреваемого были незаконного переведены указанные денежные средства, тем самым был причинён материальный ущерб бюджету Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.