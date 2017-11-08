«Предприимчивые» северяне обвиняются в организации незаконной миграции 500 иностранных граждан

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Мурманской области была получена информация о причастности трёх жителей Мурманской области к организации незаконной миграции.

Полицейские установили, что жительница Колы и двое жителей Мурманска с января 2016 года по август 2017 года, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, осуществили незаконную постановку на миграционный учёт и организовали незаконное пребывание в Российской Федерации не менее 500 иностранных граждан, являющихся гражданами ближнего зарубежья. При этом один из участников группы сам не является гражданином России и имеет разрешение на временное пребывание на территории страны.

По факту в отношении трёх жителей Заполярья специализированным следственным отделом следственной части СУ УМВД России по Мурманской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконного пребывания иностранных граждан в РФ, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

В ходе следствия установлено, что злоумышленники за денежное вознаграждение, полученное от иностранных граждан, оформляли им документы по фиктивной постановке на учёт по месту пребывания в так называемых «резиновых квартирах», по фиктивному продлению срока временного пребывания, а также оформляли иностранцам документы по фиктивному осуществлению ими трудовой деятельности в обществах с ограниченной ответственностью, в которых они были руководителями и учредителями. В результате данной деятельности трое жителей региона получили доход на сумму не менее 2,5 миллиона рублей.

В настоящее время участникам группы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

На период следствия двое мужчин заключены под стражу, жительница Колы находится под домашним арестом, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.