«Предприниматель года» - стартовал приём заявок на участие в ежегодный областной конкурс

Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о начале приёма заявок на участие в ежегодном областном конкурсе «Предприниматель года».

Задачей конкурсного отбора является выявление и поощрение предпринимателей региона, показавших наилучшие результаты в развитии бизнеса и решении социальных вопросов, а также распространение положительного опыта эффективной предпринимательской деятельности.

В 2019 году конкурсный отбор проходит по следующим номинациям: «Старт» — лучший проект среди начинающих предпринимателей; «Деловая женщина — предприниматель года» — лучший проект, возглавляемый женщиной; «Лучший семейный бизнес Мурманской области» — лучший проект по развитию семейного предпринимательства; «Путь к успеху» — лучший проект по созданию высокопроизводительных рабочих мест и эффективности инвестиций; «За полезное» — лучший проект по оказанию услуг предпринимателями в социальной сфере.

Приём заявок осуществляется с 4 февраля по 4 апреля 2019 года. Подведение итогов и определение победителей и лауреатов конкурса до 20 апреля.

Проведение церемонии награждения победителей и лауреатов конкурса до 31 мая этого года

Заявки и конкурсные материалы принимаются по адресу: г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Деловой центр «Арктика», офис 1008.

Получить консультацию по вопросам участия в конкурсе можно: в АНО «Центр управления проектами», тел.: (8152) 45-19-04, 45-19-04; в Министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области, тел. (8152) 48-69-07; в Союзе «Торгово-промышленная палата Мурманской области/Северная», тел. (8152) 55-47-26.