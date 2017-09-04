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Мурманская область. Арктика04.09.17 10:08

Предприниматель из Кандалакши хотел незаконно получить налоговый вычет в размере более 420 тысяч рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» поступила информация о попытке получения незаконного налогового вычета одним из предпринимателей района.

Совместно с сотрудниками налоговой службы полицейские проверили документы, представленные директором организации. Оперативники установили, что ранее не судимый мужчина 1969 года рождения представил в налоговой декларации за первый  квартал текущего года заведомо ложные сведения о приобретенном для нужд организации имуществе на общую сумму около 3,5 миллиона рублей. Согласно представленным документам, мужчина имел право на возмещение налогового вычета свыше 423 тысяч рублей. Однако, как установили правоохранители, никакого имущества он не приобретал, а недостоверную отчётность представил в налоговую службу с целью получения денежных средств из бюджета.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Директор организации признался в совершенном деянии. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

 

 

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