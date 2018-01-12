Предприниматель из Полярных Зорь хотел поживиться за счёт пособия по безработице

В отдел полиции обратилось руководство муниципального центра занятости. У организации имелись основания полагать, что один из состоящих на учёте безработных незаконно получает пособие.

По факту полицейские провели проверку и установили, что житель города Полярные Зори 1979 года рождения выполнял оплачиваемую работу в качестве индивидуального предпринимателя, однако не сообщил об этом в службу занятости населения. Подозреваемый незаконно получил около 18 тысяч рублей в качестве пособия по безработице.

В отношении жителя города, ранее не привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительные работы на срок до одного года, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до четырех месяцев.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.