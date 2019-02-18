Предприниматель предстанет перед судом за незаконное получение кредита в размере 28 млн рублей

Прокуратурой Мурманской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению мурманчанина, незаконно получившего кредит в одном из банковских учреждений Мурманска.

Как установлено следователями УФСБ по Мурманской области, гражданин Б., являясь директором акционерного общества, в январе 2016 года, зная о порядке и условиях кредитования юридических лиц, представил в банковское учреждение ложные сведения о благоприятном финансовом и хозяйственном положении предприятия, на основании которых кредитное учреждение, введенное в заблуждение подложными документами, выделило акционерному обществу кредит в сумме более 28 млн рублей.

Действия гражданина Б. предварительным следствие квалифицированы как незаконное получение кредита, то есть получение руководителем организации кредита путем представления банку заведомо ложных сведений о хозяйственном положении и финансовом состоянии организации, причинившее крупный ущерб, то есть преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ.

Совершение данного преступление может повлечь наказание сроком до пяти лет лишения свободы.