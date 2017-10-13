Мурманская область. Арктика13.10.17 11:40
Предпринимателей привлекли к административной ответственности за нарушение закона о реализации продукции легкой промышленности
В городе Полярные Зори прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации на поднадзорной территории продукции легкой промышленности.
По результатам проверки прокурором города были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении двух предпринимателей, допустивших нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», в части продажи женской и мужской одежды без маркировки и без сертификатов соответствия.
Арбитражным судом Мурманской области предприниматели привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ с наложением наказания в виде предупреждения.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утра
-Нам интересно Ваше мнение29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 424 человека
-
Последние комментарии
Sergey Kysil
11.10.17 21:05
могу помочь реализовать проект выращивания креветки с использованием технологии узв вайбер 380509639534
Комментарий к новости:Креветку премиального класса на стол северян поставляет компания «Норд Пилигрим»
Соколов Юрий Валентинович
11.10.17 09:53
Евгений Викторович, покойся с миром. Ты всегда будешь с нами, в нашей памяти.
Татьяна
11.10.17 08:34
Замечательный был педагог,очень жаль ,только со словами благодарности вспоминаю этого учителя. Cветлая ему память.
-Скоро в эфире15:45«Международные новости». Информационная программа16:15«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:05«Открытая студия». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами