Предпринимателей привлекли к административной ответственности за нарушение закона о реализации продукции легкой промышленности

В городе Полярные Зори прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации на поднадзорной территории продукции легкой промышленности.

По результатам проверки прокурором города были возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении двух предпринимателей, допустивших нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности продукции легкой промышленности», в части продажи женской и мужской одежды без маркировки и без сертификатов соответствия.

Арбитражным судом Мурманской области предприниматели привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.14.43 КоАП РФ с наложением наказания в виде предупреждения.