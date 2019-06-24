Во время взрывных работ будет перекрыто движение по некоторым автомобильным дорогам регионаС 1 июля вступают в силу требования о раздельном размещении в торговых залах молочной продукции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика24.06.19 17:26

Предпринимателей региона беспокоят технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», возрождение аукционов и ситуация с ММП

В Мурманске прошло расширенное заседание Совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Представители бизнеса, органов власти и контролирующих органов региона обсудили грядущие изменения в федеральном законодательстве, которые напрямую коснутся нашего региона.

Так, представители рыбопромышленного комплекса весьма обеспокоены вступлением в действие технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Действие переходных положений техрегламента завершается 1 сентября 2019 года, когда в России будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами. По мнению работодателей региона, формулировки положений регламента настолько противоречивы, что это может обернуться ситуацией, когда контролирующие органы смогут снимать с прилавков любую продукцию.

Также рыбопромышленники выработали единую позицию по вопросу устранения «исторического принципа», который, по мнению ФАС, препятствует входу новых участников на рынок добычи водных биологических ресурсов. По мнению работодателей, возрождение аукционов приведёт к сокращению налоговых поступлений, росту цен на рыбопродукцию и банкротству малых и средних рыболовных компаний. Также северным и дальневосточным приморским городам грозит серьёзный отток населения.

Важным вопросом заседания стало обсуждение влияния последних изменений федерального законодательства на ведение бизнеса в российской Арктике. В настоящий момент подготовленные законопроекты, касающиеся всесторонней поддержки предпринимательства в Арктической зоне РФ, проходят процедуру согласования на федеральном уровне. Представители регионального бизнеса совместно с органами власти продолжат формировать предложения в проекты законов с учётом мнения всех заинтересованных сторон.

На заседании была рассмотрена и ситуация, сложившаяся вокруг Мурманского морского пароходства. Работодатели и органы власти пытались понять, как на текущий момент помочь предприятию, находящемуся на грани банкротства. На сегодняшний день от многих факторов зависит судьба старейшей судоходной компании региона.

В рамках заседания члены Совета также приняли в СПП МО компанию грузоперевозок «АрктикТрансКом» и избрали новых руководителей рабочих органов Союза. Председателем комиссии по банкам и банковской деятельности стал Антон Михайловский, а председателем комитета по развитию МСП – Алексей Колбасов, директор ООО «ИТФ».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРост доходного неравенства – одна из важнейших характеристик текущего развития России
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Единая Россия» уже определилась с кандидатами в будущий состав Совета депутатов муниципального образования город Мурманск шестого созыва
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире19:00«Проще говоря». Тематическая программа (12+)19:30«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиПросрочка по ипотеке в РФ в апреле выросла на 35%, до 80 млрд рублей-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 25 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO ЭнергетикуПоложение социально значимых муниципальных предприятий теплоснабжения региона остаётся шатким-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 25 июня-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO ЗаконыСРО «МиР»: должник сам будет выбирать возможных участников процесса взыскания просроченной задолженности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовало: 79 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика