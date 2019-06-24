Предпринимателей региона беспокоят технический регламент ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции», возрождение аукционов и ситуация с ММП

В Мурманске прошло расширенное заседание Совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области. Представители бизнеса, органов власти и контролирующих органов региона обсудили грядущие изменения в федеральном законодательстве, которые напрямую коснутся нашего региона.

Так, представители рыбопромышленного комплекса весьма обеспокоены вступлением в действие технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Действие переходных положений техрегламента завершается 1 сентября 2019 года, когда в России будет запрещена реализация рыбы, пораженной видимыми паразитами. По мнению работодателей региона, формулировки положений регламента настолько противоречивы, что это может обернуться ситуацией, когда контролирующие органы смогут снимать с прилавков любую продукцию.

Также рыбопромышленники выработали единую позицию по вопросу устранения «исторического принципа», который, по мнению ФАС, препятствует входу новых участников на рынок добычи водных биологических ресурсов. По мнению работодателей, возрождение аукционов приведёт к сокращению налоговых поступлений, росту цен на рыбопродукцию и банкротству малых и средних рыболовных компаний. Также северным и дальневосточным приморским городам грозит серьёзный отток населения.

Важным вопросом заседания стало обсуждение влияния последних изменений федерального законодательства на ведение бизнеса в российской Арктике. В настоящий момент подготовленные законопроекты, касающиеся всесторонней поддержки предпринимательства в Арктической зоне РФ, проходят процедуру согласования на федеральном уровне. Представители регионального бизнеса совместно с органами власти продолжат формировать предложения в проекты законов с учётом мнения всех заинтересованных сторон.

На заседании была рассмотрена и ситуация, сложившаяся вокруг Мурманского морского пароходства. Работодатели и органы власти пытались понять, как на текущий момент помочь предприятию, находящемуся на грани банкротства. На сегодняшний день от многих факторов зависит судьба старейшей судоходной компании региона.

В рамках заседания члены Совета также приняли в СПП МО компанию грузоперевозок «АрктикТрансКом» и избрали новых руководителей рабочих органов Союза. Председателем комиссии по банкам и банковской деятельности стал Антон Михайловский, а председателем комитета по развитию МСП – Алексей Колбасов, директор ООО «ИТФ».