Предпринимателей региона приглашают оценить уровень административной нагрузки на бизнес

Предпринимателей Мурманской области приглашают принять участие в опросе «Оценка уровня административной нагрузки на бизнес», который проводит Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Опрос, организованный в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности», продлится по 29 сентября 2017 года.

Целью проведения опроса является изучение мнения предпринимателей об уровне административной нагрузки на бизнес в Российской Федерации.

Для участия в опросе необходимо заполнить электронную форму анкеты.

На главной странице опроса размещены ссылки на вспомогательные документы: паспорт приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности» и меморандум бизнес-объединений в поддержку опроса.

Организаторы обращают внимание, что опрос анонимный, его результаты будут представлены в обобщенном виде.