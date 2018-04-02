Предпринимателей ждут в прокуратуре

В целях реализации распоряжения Генерального прокурора Российской Федерации от 3.03.2017 № 139/7р «Об организации проведения в органах прокуратуры РФ Всероссийского дня приёма предпринимателей» прокурором Мурманской области издано распоряжение от 14.03.2017 № 30/7р «Об организации проведения в органах прокуратуры Мурманской области Всероссийского дня приёма предпринимателей».

Данным распоряжением установлено, что Всероссийский день приёма предпринимателей в аппарате прокуратуры области и в горрайспецпрокуратурах проводится в первый вторник каждого месяца.

Очередной день приёма предпринимателей в аппарате прокуратуры области будет проводиться 3 апреля с 9.00 до 18.00 (перерыв на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: г.Мурманск, ул. Коммуны, 18а.