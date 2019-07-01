Предприниматели Мурманской области поищут нового бизнес-омбудсмена

Глава региона сегодня в ходе оперативного совещания поручил врио заместителя губернатора Зое Санджиевой совместно с бизнес-сообществом региона начать подбор кандидатов на должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области.

Своё решение глава региона аргументировал необходимостью радикального повышения качества защиты прав предпринимателей, а также акцентировал внимание на необходимости усиления работы по представлению интересов бизнесменов Мурманской области на федеральном и региональном уровнях.

Список кандидатур на должность бизнес-омбудсмена будет сформирован и представлен главе региона через месяц.